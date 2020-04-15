Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. Он также раскрыл последствия бессимптомного течения коронавируса в беседе с РИА Новости.

По его словам, человек, у которого заболевание протекает бессимптомно, может заразить других. Авдеев заявил, что на сегодняшний день это главная проблема, связанная с распространением вируса.

Специалист добавил, что тяжелее всего переносят болезнь пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и гипертонической болезнью, переносят коронавирус тяжелее, уточнил эксперт.

Авдеев подчеркнул, что бессимптомное течение болезни COVID-19 также достаточно распространено среди детей.

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. В состоянии полного отсутствия симптомов носитель SARS-CoV-2 может находиться до четырех недель, продолжая вести обычную жизнь и таким образом распространяя вирус, рассказали эксперты. При этом, отметил они, со временем может выработаться иммунитет к вирусу, и для этого необязательно развитие болезни COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!