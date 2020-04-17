Путин заявил о распространении коронавируса из Москвы в регионы

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в субъектах федерации. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 17 апреля.

«Проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей», — сказал российский лидер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!