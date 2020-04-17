Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.

По его словам, работы по созданию вакцин ведутся на семи научных площадках.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что начались доклинические испытания вакцин. «Есть обнадеживающие результаты», — отметил он.

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По словам Мурашко, сейчас также специалистами прорабатывается возможность использования вакцин, которые создавались для лечения других заболеваний.

Ранее в пятницу сообщалось, что в РФ на стадии испытаний находятся пять препаратов и вакцины от коронавируса.

За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.

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