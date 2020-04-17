Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
По его словам, работы по созданию вакцин ведутся на семи научных площадках.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что начались доклинические испытания вакцин. «Есть обнадеживающие результаты», — отметил он.
По словам Мурашко, сейчас также специалистами прорабатывается возможность использования вакцин, которые создавались для лечения других заболеваний.
Ранее в пятницу сообщалось, что в РФ на стадии испытаний находятся пять препаратов и вакцины от коронавируса.
За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения