Названо число находящихся в стационарах россиян с пневмонией

Около 17 тысяч пациентов находятся в российских стационарах с пневмонией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет ТАСС.
Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, в сложившейся эпидемиологической ситуации контролировать нужно всех. По его словам, смертность от этого заболевания уменьшилась на пять процентов по сравнению с 2019 годом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в регионах России 55 процентов из 74 вспышек коронавируса произошли в лечебных учреждениях.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения