Названо число находящихся в стационарах россиян с пневмонией

Около 17 тысяч пациентов находятся в российских стационарах с пневмонией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, в сложившейся эпидемиологической ситуации контролировать нужно всех. По его словам, смертность от этого заболевания уменьшилась на пять процентов по сравнению с 2019 годом.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в регионах России 55 процентов из 74 вспышек коронавируса произошли в лечебных учреждениях.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой.

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