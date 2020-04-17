Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
«Все больницы для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что пик распространения нового вируса еще не пройден.
Накануне Путин поручил кабмину сократить сроки испытаний препаратов от коронавируса. Среди других его поручений — разработка программы дополнительной поддержки предприятий, действующих в реальном секторе экономики.
За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения