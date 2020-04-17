Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.

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«Все больницы для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что пик распространения нового вируса еще не пройден.

Накануне Путин поручил кабмину сократить сроки испытаний препаратов от коронавируса. Среди других его поручений — разработка программы дополнительной поддержки предприятий, действующих в реальном секторе экономики.

За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.

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