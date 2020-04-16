Путин поручил сократить сроки испытаний препаратов от коронавируса

Президент Владимир Путин дал правительству и Госсовету новые поручения по борьбе с коронавирусом, в частности им надлежит сократить сроки испытаний препаратов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля в четверг, 16 апреля.

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Так, до 15 мая должен быть упрощен порядок проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов. Также предлагается предусмотреть возможность проведения клинических исследований параллельно с доклиническими.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России превысило 27 тысяч в 84 регионах. За последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения в 78 регионах.

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