Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 232 человек, за последние сутки зафиксировано 34 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 16 апреля.

Накануне главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавируса в Москве возможен в июне-июле. Он подчеркнул, что это возможно в случае соблюдения жителями режима самоизоляции.

Ранее президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением нового вируса в РФ. Однако, по его словам, «заразу коронавирусную» можно победить, если проложить совместные усилия.

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