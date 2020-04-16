Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, ранее излечившийся от коронавируса, подвел итоги 45 дней работы. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

За данный период работы в больницу поступили 1659 пациентов с подозрением на коронавирус. Из них 1140 человек полностью вылечились и были выписаны. «За этими цифрами конечно много больше всего. Спасибо Команде. Спасибо тем, кто ежедневно оперирует и лечит онкобольных на Касаткина и на Медиков, принимает роды на Таймырской и ведет женщин в женских консультациях», — выразил благодарность Проценко.

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31 марта Проценко сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Он отметил, что чувствует себя вполне хорошо. Главврач изолировался в кабинете и работал дистанционно. 15 апреля стало известно о его выздоровлении.

По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 24 490 в 82 регионах. 198 человек скончались, более 1900— вылечились.

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