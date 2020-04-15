Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана. Об этом в разговоре с порталом «Православие.ру» сообщил президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.
Врач отметил, что диагноз россиянину 27 февраля поставил он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вместе они назначали больному лечение. «Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — сказал Чучалин.
По его словам, Субботин стал первым в стране, кто поборол инфекцию. При этом он успел заразить пожилых родителей. Отец находился на искусственной вентиляции легких, у матери болезнь протекала легче.
Официально первые случаи заражения в России были зарегистрированы у двух китайцев в Чите и в Тюмени в конце января.
К 15 апреля в России насчитывается 24,5 тысячи инфицированных, почти 15 тысяч из них находятся в Москве. Вируса нет только в одном регионе — Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения