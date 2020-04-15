Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал медик.

31 марта Проценко рассказал, что у него подтвердился коронавирус. Он отметил, что чувствует себя вполне хорошо. Главврач изолировался в кабинете и продолжил работать дистанционно.

По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 21 102 в 82 регионах. 170 человек скончались, 1 694— вылечились.

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