Главврач больницы в Коммунарке рассказал об опасных осложнениях коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого выявили коронавирус, рассказал об осложнениях, которые может вызывать эта инфекция. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«COVID — болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — написал он.
По его словам, такие пациенты есть в больнице в Коммунарке.
31 марта главврач рассказал, что у него подтвердился коронавирус. Он отметил, что чувствует себя вполне хорошо. Проценко изолировался в кабинете и продолжил работать дистанционно.
По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4149 в 78 регионах. 34 человека скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения