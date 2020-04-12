Кремль ответил на критику в адрес Путина из-за посещения больницы в Коммунарке

В Кремле видели критику в адрес президента России Владимира Путина из-за посещения им больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке, отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 12 апреля.

Российский лидер всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в режиме чрезвычайной ситуации, пояснил Песков.

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Официальный представитель Кремля также напомнил, что Путин каждый раз принимает все необходимые меры предосторожности. «То есть это далеко от того, чтобы быть каким-то, скажем так, безрассудством», — подчеркнул он.

29 марта Песков оценил поездку главы государства в больницу в московском районе Коммунарка фразой «это в его стиле».

Президент посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с главным врачом Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус, а также посетил пациентов в защитном костюме и респираторе.

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