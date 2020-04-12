Кремль ответил на критику в адрес Путина из-за посещения больницы в Коммунарке

В Кремле видели критику в адрес президента России Владимира Путина из-за посещения им больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке, отреагировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 12 апреля.
Российский лидер всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в режиме чрезвычайной ситуации, пояснил Песков.
Официальный представитель Кремля также напомнил, что Путин каждый раз принимает все необходимые меры предосторожности. «То есть это далеко от того, чтобы быть каким-то, скажем так, безрассудством», — подчеркнул он.
29 марта Песков оценил поездку главы государства в больницу в московском районе Коммунарка фразой «это в его стиле».
Президент посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с главным врачом Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус, а также посетил пациентов в защитном костюме и респираторе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения