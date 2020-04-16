Москвичи заплатят десятки миллионов за нарушение режима изоляции

В Москве с 11 апреля составили 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передает агентство «Москва».
Данчиков уточнил, что с предыдущих выходных полицейские стали не только патрулировать улицы, но и привлекать нарушителей к административной ответственности.
Ранее Данчиков пожаловался, что ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве не улучшается, так как жители города продолжают выходить на улицу, на прогулки, на детские площадки и в парки, а также на приготовление шашлыков. Режим самоизоляции действует в Москве до конца апреля.
С 15 апреля в Москве ввели пропускной режим — специальный цифровой код необходимо получать для проезда на любом виде транспорта — и на личном, и на общественном. С утра из-за новых мер на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и пропуск, и проверяли действительность пропуска, вбивая цифровой код в планшет. Кроме того, на въездах в город образовались пробки.
Накануне начала работы пропускного режима власти Москвы сообщили, что всего в городе оформили 3,2 миллиона пропусков. Там добавили, что аннулируют 900 тысяч пропусков, оформленных с недостоверными данными. Жители Москвы могут получить пропуска тремя способами — с помощью СМС, на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства столицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения