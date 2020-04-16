Москвичам разъяснили причины аннулирования пропусков для передвижения по городу

Жителям Москвы стали приходить сообщения с причинами аннулирования пропусков для передвижения по городу. Пример такого сообщения с сайта городской мэрии публикует радиостанция «Говорит Москва».

Скриншот с сайта «Говорит Москва»

Скриншот страницы с mos.ru в редакцию прислал слушатель. В сообщении говорится, что код был аннулирован из-за неправильного указания данных об организации.

«В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)», — сообщили в мэрии. Там рекомендовали слушателю радиостанции подать корректное заявление, внимательно заполнив форму.

В среду, 15 апреля, в Москве и области в связи с введением режима изоляции из-за коронавируса начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.

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