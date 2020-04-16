Москвичам разъяснили причины аннулирования пропусков для передвижения по городу

Жителям Москвы стали приходить сообщения с причинами аннулирования пропусков для передвижения по городу. Пример такого сообщения с сайта городской мэрии публикует радиостанция «Говорит Москва».
Скриншот страницы с mos.ru в редакцию прислал слушатель. В сообщении говорится, что код был аннулирован из-за неправильного указания данных об организации.
«В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физического лица, не зарегистрированного как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)», — сообщили в мэрии. Там рекомендовали слушателю радиостанции подать корректное заявление, внимательно заполнив форму.
В среду, 15 апреля, в Москве и области в связи с введением режима изоляции из-за коронавируса начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения