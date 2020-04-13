В Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

В Москве местным жителям выдали уже 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Его слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.

Он отметил, что большое количество кибератак не помешало москвичам оформить пропуска. По словам Лысенко, большая часть пропусков (более 70 процентов) была оформлена через сайт mos.ru. Большинство москвичей (90 процентов) оформляли пропуска для поездок на работу.

«Несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», — подчеркнул Лысенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение системы спецпропусков в Москве осложняется из-за «беспрецедентных DDoS-атак». Утром 13 апреля сообщалось, что сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. По данным оперативного штаба, бот-атака проводилась в том числе из-за рубежа.

Пропускной режим был введен мэром Москвы в связи с распространением нового коронавируса. После 15 апреля пропуска будут необходимы для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

По состоянию на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах, большая часть заразившихся находится в Москве. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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