Москвичи не справились с получением пропуска по СМС

Большая часть (90 процентов) СМС-сообщений, которые жители Москвы отправляли на номер 7377 для оформления цифровых пропусков, содержат неправильный текст. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону. Тогда в ответном СМС придет 16-значный код, который и является пропуском. В департаменте подчеркнули, что система выдачи цифровых пропусков работает в штатном режиме.

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Получить пропуск по СМС можно для трех целей: поездки на работу, посещения медицинской организации и разового передвижения в иных личных целях. Жители Москвы также могут получить пропуска на портале mos.ru и по телефону.

Ранее стало известно, что детям до 14 лет не надо получать пропуск для передвижения по Москве, так как они могут делать это только в сопровождении родителей. Взрослые в свою очередь должны оформить пропуск на себя в зависимости от цели передвижения. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице пропускной режим из-за распространения коронавируса. После 15 апреля пропуска понадобится получать для использования любого транспорта, в том числе такси. Пешеходам они пока не требуются.

Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.

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