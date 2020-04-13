Москвичи не справились с получением пропуска по СМС

Большая часть (90 процентов) СМС-сообщений, которые жители Москвы отправляли на номер 7377 для оформления цифровых пропусков, содержат неправильный текст. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону. Тогда в ответном СМС придет 16-значный код, который и является пропуском. В департаменте подчеркнули, что система выдачи цифровых пропусков работает в штатном режиме.
Получить пропуск по СМС можно для трех целей: поездки на работу, посещения медицинской организации и разового передвижения в иных личных целях. Жители Москвы также могут получить пропуска на портале mos.ru и по телефону.
Ранее стало известно, что детям до 14 лет не надо получать пропуск для передвижения по Москве, так как они могут делать это только в сопровождении родителей. Взрослые в свою очередь должны оформить пропуск на себя в зависимости от цели передвижения. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице пропускной режим из-за распространения коронавируса. После 15 апреля пропуска понадобится получать для использования любого транспорта, в том числе такси. Пешеходам они пока не требуются.
Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения