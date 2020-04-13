Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение системы спецпропусков в Москве осложняется из-за «беспрецедентных DDoS-атак», передает «Интерфакс».
«На наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов. Вместе с коллегами отрабатываем таким образом, чтобы эта система работала», — подчеркнул он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Как сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале, они обнаружили публикацию на портале JoyReactor, где анонимный пользователь предлагает «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков.
Сотрудники обвинили группу злоумышленников в попытке создать повышенную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов, что приводит к сбоям в работе ресурса. Данные об этих действиях они направили в правоохранительные органы.
Утром 13 апреля сообщалось, что сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. По данным оперативного штаба, бот-атака проводилась в том числе из-за рубежа. 13 апреля — первый день работы сайта для получения пропусков.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения