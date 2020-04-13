Сайт для оформления пропусков в Москве атаковали боты

Сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы в Telegram-канале.
«Мы фиксируем бот-атаку на серверы mos.ru, в том числе из-за рубежа», — говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что правоохранительные органы займутся расследованием источников и причин атаки. 13 апреля — первый день работы сайта для получения пропусков.
Вечером 10 апреля власти Москвы объявили, что с 13 апреля начинают первый этап оформления цифровых пропусков в связи с усилением мер для борьбы с распространением коронавируса. Пока их необходимо получать для поездок, подразумевающих использование личного автомобиля, такси и общественного транспорта.
Пропуска будут выдаваться для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях. Со среды, 15 апреля, их наличие станет обязательным. Пока пропуск не требуется для передвижения пешком, но необходимо соблюдать установленные правила и ограничения.
В начале апреля власти столицы сообщали, что собираются использовать приложение для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко тогда подчеркивал, что программу не планируется использовать в отношении всех москвичей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения