Сайт для оформления пропусков в Москве атаковали боты

Сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы в Telegram-канале.

«Мы фиксируем бот-атаку на серверы mos.ru, в том числе из-за рубежа», — говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что правоохранительные органы займутся расследованием источников и причин атаки. 13 апреля — первый день работы сайта для получения пропусков.

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Вечером 10 апреля власти Москвы объявили, что с 13 апреля начинают первый этап оформления цифровых пропусков в связи с усилением мер для борьбы с распространением коронавируса. Пока их необходимо получать для поездок, подразумевающих использование личного автомобиля, такси и общественного транспорта.

Пропуска будут выдаваться для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях. Со среды, 15 апреля, их наличие станет обязательным. Пока пропуск не требуется для передвижения пешком, но необходимо соблюдать установленные правила и ограничения.

В начале апреля власти столицы сообщали, что собираются использовать приложение для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко тогда подчеркивал, что программу не планируется использовать в отношении всех москвичей.

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