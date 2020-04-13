В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом

В Москве начался первый этап выдачи пропусков для поездок на работу в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом.

С 13 апреля в столице начнут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу. Всего пропуска имеют несколько категорий. Первая будет предназначена для поездок на работу, вторая категория — для поездок в медицинские учреждения, а третья — разовый пропуск для поездок в других личных целях.

Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска для поездок по городу станет обязательным. При этом пропуск не требуется для передвижения пешком, но необходимо соблюдать установленные правила и ограничения.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пропускная система будет носить «заявительный характер». Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.

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10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Кроме того, с 13 по 19 апреля в Москве временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, а также строительство, за исключением объектов медицинского назначения и работ непрерывного цикла. Под временным запретом оптовая и розничная торговля, кроме товаров медицинского характера, продуктов и предметов первой необходимости.

Всего в России подтвердили 15 770 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство случаев по стране выявлено в Москве — 10 158.

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