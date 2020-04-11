Раскрыты правила оформления цифровых пропусков в Москве вводимых с понедельника, 13 апреля, для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.
В столице вводятся пропуска трех категорий: для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности; для поездок в медицинские учреждения; для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности.
Первая категория пропусков будет выдаваться до 30 апреля в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является необходимым. Так, наличие данного пропуска позволит добираться на работу и обратно, а также осуществлять служебные разъезды, например, доставку товаров.
Пропуска для поездок в медучреждения будут выдаваться на день и позволят совершать поездку в конкретное учреждение здравоохранения.
Третий вид пропусков — для поездок в магазины, на дачу, на вокзал — будут выдаваться на день. Их наличие позволит осуществить поездку в личных целях непосредственно до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.
С понедельника, 13 апреля, в Москве начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения