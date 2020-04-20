Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса в России еще в впереди, необходимо сгладить его прохождение, предупредил президент Владимир Путин в ходе совещания с участием вирусологов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 апреля.

«Нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной. При этом, по его словам, процесс распространения нового вируса удалось притормозить.

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