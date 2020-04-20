Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

За сутки в столице зарегистрировано 2026 новых случаев инфицирования. Таким образом, больных насчитывается 26 350. При этом 19 апреля фактов заражения было 3570, то есть почти в два раза больше.

В Подмосковье количество пациентов с инфекцией к 20 апреля увеличилось на 578 — до 5241.

За последние 24 часа умерло 28 жителей столицы, всего насчитывается 204 смертей с коронавирусом. Выздоровевших стало на 75 больше — 1838 человек.

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