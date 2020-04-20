Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции против коронавируса

Введенный из-за коронавируса режим самоизоляции эффективен, в московских больницах приостановлен рост поступлений тяжелых больных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
У пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния.
Мурашко добавил, что особенность коронавируса в том, что «вдруг его течение резко ускоряется».
Ранее переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах заражения. У них был сильный кашель, в горле как будто «был песок», они ощущали сильную слабость. При этом одна из пациенток призвала помнить, что симптомы «индивидуальны», так как у нее был мокрый кашель, а не сухой.
По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389 пациентов. За 19 апреля в стране выявили 6060 случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения