Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции против коронавируса

Введенный из-за коронавируса режим самоизоляции эффективен, в московских больницах приостановлен рост поступлений тяжелых больных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

У пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния.

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Мурашко добавил, что особенность коронавируса в том, что «вдруг его течение резко ускоряется».

Ранее переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах заражения. У них был сильный кашель, в горле как будто «был песок», они ощущали сильную слабость. При этом одна из пациенток призвала помнить, что симптомы «индивидуальны», так как у нее был мокрый кашель, а не сухой.

По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389 пациентов. За 19 апреля в стране выявили 6060 случаев инфицирования.

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