В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает «Интерфакс».

Уточняется, что умершие — пациенты в возрасте от 44 до 98 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания — гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, ХОБЛ.

Таким образом число умерших в Москве пациентов с COVID-19 составило 204.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали больше трех с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице — 24 324. Общее число случае винфицирования в стране с начала эпидемии коронавирусной инфекции составило 42 853.

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