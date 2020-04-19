Больную пневмонией москвичку оставили умирать на лавочке у подъезда

Социальные работники в Москве оставили больную пневмонией москвичку Елену Чуклову на лавочке у подъезда ее дома, где она позже умерла. Видео опубликовано в Telegram-канале «112».

По данным канала, женщину госпитализировали с пневмонией еще 17 апреля. Кроме того, у нее был диагностирован цирроз печени. Однако 19 апреля по какой-то причине ее привезли обратно домой.

На кадрах видно, как соцработники высаживают Чуклову из автомобиля и усаживают ее на лавочку. Отмечается, что у женщины было плохое самочувствие. По данным РЕН ТВ, дозвониться до сына заболевшей работникам социального такси не удалось, и ее оставили у подъезда дома вместе с соседками, где она позже скончалась.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту смерти женщины проводится доследственная проверка.

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