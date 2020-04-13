Таксист пожаловался на кашляющую пассажирку и умер от коронавируса

Водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Об этом сообщает издание Daily Star.

33-летний Айуб Ахтар (Ayub Akhtar) работал водителем Uber, был здоров и находился в хорошей физической форме. К нему в такси села пассажирка, которая кашляла у него за спиной. Он переживал из-за произошедшего и рассказал об этом семье. Через несколько дней после этого у Ахтара появились симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом.

Брат Ахтара Яссер (Yasser) рассказал, что слышал, как он с трудом дышит и кашляет по ночам в своей спальне. Его состояние ухудшалось. Когда Ахтар не мог дышать самостоятельно, его госпитализировали. 3 апреля он скончался в больнице в одиночестве.

Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться за него.

По исламским традициям, тело умершего должно быть захоронено в течение дня или двух. Но из-за текущей ситуации с угрозой распространения коронавируса семья до сих пор не видела тело Ахтара.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса из американского города Детройт, штат Мичиган, скончался от коронавирусной инфекции нового типа вскоре после того, как опубликовал в соцсети гневное видео, на котором ругал кашляющую пассажирку. Он посетовал, что некоторые пассажиры садятся в автобус и кашляют, не прикрывая рот, и их не заботит безопасность окружающих в условиях пандемии.

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