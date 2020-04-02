Муж скрыл симптомы коронавируса и заразил перенесшую роды жену

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, муж скрыл симптомы коронавирусной инфекции, чтобы посетить в больнице перенесшую роды жену, и заразил ее. Об этом сообщает местная газета Democrat and Chronicle.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина, страдающий от симптомов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, зашел в родильный дом, чтобы повидаться с женой. Он рассказал врачам о недомогании, только когда у жены проявились симптомы COVID-19.

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Произошедшее вынудило больницу усилить меры безопасности. Теперь всем гостям родильного отделения будут предварительно измерять температуру. Кроме того, персонал, пациенты и посетители должны в обязательном порядке носить хирургические маски в помещениях с зараженными коронавирусом.

«Раньше наша система пропусков строилась на доверии. Но теперь мы будем измерять у посетителей температуру тела», — подчеркнул представитель медицинского университета города Рочестер Чип Партнер (Chip Partner). Помимо этого, гостей родильного отделения начнут проверять и на наличие других симптомов COVID-19. Посетителей, находящихся в больнице более 12 часов, будут проверять повторно.

Больница, в которой произошел инцидент, отказалась сообщать, выявили ли у мужа, его жены или их новорожденного ребенка пневмонию COVID-19, сославшись на внутреннюю политику конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что житель Эдинбурга, Шотландия, потерял сознание из-за коронавирусной инфекции и испугал свою мать, которая сочла его мертвым. Она вызвала скорую помощь, и сына госпитализировали. Тест на коронавирус показал положительный результат.

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