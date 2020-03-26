Зараженный коронавирусом мужчина сделал предупреждение из реанимации

Житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, зараженный коронавирусом нового типа, сделал предупреждение из отделения интенсивной терапии. Его слова приводит Daily Mail.

1 марта 39-летний Мэтт Доккрэй (Matt Dockray) начал немного кашлять во время просмотра футбола. «За три недели к кашлю прибавился озноб, высокая температура и головные боли, — рассказал он. — С каждым днем мне становилось все фиговее, но я вел себя как настоящий герой: игнорировал любые советы семьи».

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Доккрэй утверждает, что при обследовании доктора пытались удостовериться, что он не посещал Китай. «Для них этого было достаточно, чтобы отмести COVID-19. Они посчитали, что у меня сезонное ОРВИ, и на всякий случай прописали антибиотики», — продолжил он. Однако несмотря на лечение британцу становилось хуже. В конечном счете его жена вызвала парамедиков, которые определили, что больной заражен коронавирусом.

«Сейчас я в реанимации. Совсем недавно мне давали неутешительными прогнозы. У меня отказывали легкие. Врачи готовились подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Но я решил бороться за каждый вздох и делать все возможное, чтобы выздороветь, — отметил Доккрэй. — Спустя три дня мое состояние стабилизировалось. Это не значит, что я чувствую себя лучше. Просто мне не становится хуже».

Находясь в отделении интенсивной терапии, британец предупредил окружающих об опасности заражения коронавирусом. «Я обращаюсь ко всем, кто считает себя неуязвимым. К тем, кто игнорирует советы не выходить из дома без серьезного повода, — подчеркнул он. — Каждый час я вижу, как семьи прощаются через стекло с умирающими от COVID-19 пациентами. Пожалуйста, не будьте идиотами. Я даже записал жене и ребенку прощальное видео, когда уже отчаялся поправиться».

В заключение Доккрэй призвал людей перестать лихорадочно покупать продукты, не забывать соблюдать меры предосторожности и не рисковать здоровьем родных и близких.

Ранее жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за болезни COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на видео и рассказала о том, как протекает болезнь.

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