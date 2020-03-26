Из жизни
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом
Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов
Трамп сообщил о смерти пропавшего в Иране бывшего агента ФБР
В России тысячи бездомных остались без места для самоизоляции
Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов
Студентов российских вузов отправят на каникулы
Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране
Сотрудник британского МИД умер от коронавируса
Раскрыты правила секса при коронавирусе
Новости партнеров

Зараженный коронавирусом мужчина сделал предупреждение из реанимации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Matt Dockray

Житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, зараженный коронавирусом нового типа, сделал предупреждение из отделения интенсивной терапии. Его слова приводит Daily Mail.

1 марта 39-летний Мэтт Доккрэй (Matt Dockray) начал немного кашлять во время просмотра футбола. «За три недели к кашлю прибавился озноб, высокая температура и головные боли, — рассказал он. — С каждым днем мне становилось все фиговее, но я вел себя как настоящий герой: игнорировал любые советы семьи».

Доккрэй утверждает, что при обследовании доктора пытались удостовериться, что он не посещал Китай. «Для них этого было достаточно, чтобы отмести COVID-19. Они посчитали, что у меня сезонное ОРВИ, и на всякий случай прописали антибиотики», — продолжил он. Однако несмотря на лечение британцу становилось хуже. В конечном счете его жена вызвала парамедиков, которые определили, что больной заражен коронавирусом.

«Сейчас я в реанимации. Совсем недавно мне давали неутешительными прогнозы. У меня отказывали легкие. Врачи готовились подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Но я решил бороться за каждый вздох и делать все возможное, чтобы выздороветь, — отметил Доккрэй. — Спустя три дня мое состояние стабилизировалось. Это не значит, что я чувствую себя лучше. Просто мне не становится хуже».

Находясь в отделении интенсивной терапии, британец предупредил окружающих об опасности заражения коронавирусом. «Я обращаюсь ко всем, кто считает себя неуязвимым. К тем, кто игнорирует советы не выходить из дома без серьезного повода, — подчеркнул он. — Каждый час я вижу, как семьи прощаются через стекло с умирающими от COVID-19 пациентами. Пожалуйста, не будьте идиотами. Я даже записал жене и ребенку прощальное видео, когда уже отчаялся поправиться».

В заключение Доккрэй призвал людей перестать лихорадочно покупать продукты, не забывать соблюдать меры предосторожности и не рисковать здоровьем родных и близких.

Ранее жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за болезни COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на видео и рассказала о том, как протекает болезнь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Father, 39, pleads with Britons to follow advice to stay at home
Заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла пугающую правду о симптомах болезни
Заразившаяся коронавирусом женщина записала пугающее видео из реанимации
Пережившая коронавирус сравнила ощущения от болезни с «дьяволом внутри нее»
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0221 марта

«Раздать все деньги — это отличная идея»

Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
20:0525 марта

Пробывшая 665 дней в космосе астронавтка назвала способ перенести самоизоляцию

19:1425 марта

Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом принца Чарльза

18:1925 марта

Бешеная рысь сбежала от хозяина и затерроризировала кур

Из жизни00:0224 марта

«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»

История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
17:1025 марта

Назван возможный виновник заражения принца Чарльза коронавирусом

14:5525 марта

Названа дата последней встречи Елизаветы II с заразившимся коронавирусом сыном

13:3925 марта

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Из жизни00:0316 марта
Лана и Стивен

«Не позволяйте обмануть вас»

Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
13:3825 марта

Ветеран Второй мировой победил коронавирус

13:2425 марта

Священник отдал свой респиратор пациенту и умер от коронавируса

12:0825 марта

Женщина сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания

Россия
Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
«Только подушки могут на время унять страшную боль»
Катю Уваркину спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна помощь
Московские пенсионеры получили выплату за карантин
Владимир ПутинПутин объявил неделю выходных из-за коронавируса
Нерабочие дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Все материалы
Мир
В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по числу погибших от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Индийская полиция палками загнала людей на карантин
У Сандерса обнаружили перспективы в президентской гонке на фоне коронавируса
Нарушителям карантина в Италии будет грозить пять лет тюрьмы
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Рокетбанк прекратит существование
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
Газпромбанк усилил меры безопасности в связи с коронавирусом
Уступите дороги
Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Третья страна отказалась от Олимпиады
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Нурмагомедов обратился к организаторам боя с Фергюсоном
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Все материалы
Культура
Домогаров вновь со скандалом ушел из театра
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Американский драматург умер от коронавируса
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Потерявший обоняние участник Radiohead остался без теста на коронавирус
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Галкин высмеял английский Ивлеевой
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Коронавирус на полгода разлучил врача с больным раком сыном
Заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла пугающую правду о симптомах болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Поросенок со слоновьим хоботом родился в Китае
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
Найдена законсервированная на 23 года в пузыре «семерка» BMW
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
УАЗ Пикап получил автоматическую коробку
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
В России начали эвакуировать автомобили нарушителей карантина
Cadillac XT6: кандидат против всех
Новое лицо среди больших кроссоверов: стоит ли своих денег «американец»?
В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Туле стартовал масштабный дорожный ремонт
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
В Бурятии проведут масштабный ремонт культурных учреждений
Все материалы