Мать сочла сына мертвым из-за пугающих симптомов коронавируса

Житель Эдинбурга, Шотландия, потерял сознание из-за коронавирусной инфекции и испугал свою мать, которая сочла его мертвым. Об этом сообщает издание Daily Star.
25-летний Калюм Уишарт (Calum Wishart), у которого не было никаких хронических заболеваний, самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У мужчины начался кашель, тошнота и диарея.
Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются, и ему стало трудно дышать. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание. Его мать запаниковала и подумала, что он умер из-за пугающих симптомов. Она вызвала скорую помощь, и Уишарта госпитализировали. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше, хотя он все еще не может делать вдох дольше секунды. «Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже», — рассказал он.
Уишарт призвал всех относиться серьезно к опасности заразиться коронавирусом. Он подчеркнул, что это была худшая неделя в его жизни.
Ранее сообщалось, что юная жительница американского штата Висконсин, заразившаяся коронавирусом нового типа, описала свои мучения во время болезни. У нее была температура, кашель, озноб, головная боль, насморк, одышка, тошнота, проблемы со сном и аппетитом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения