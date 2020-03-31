22-летняя зараженная коронавирусом рассказала о мучениях во время болезни

Юная жительница американского штата Висконсин, заразившаяся коронавирусом нового типа, описала свои мучения во время болезни. Своей историей она поделилась в личном Twitter-аккаунте.
22-летняя американка Эми Ширсель (Amy Shircel) ощутила недомогание после поездки в Европу. «Первые пару дней симптомы были слабыми. У меня поднялась температура, появился легкий кашель, озноб, головная боль и насморк», — написала она 28 марта. Так как она недавно вернулась из-за границы, ей позволили пройти тест на коронавирус даже после незначительного ухудшения здоровья.
Пока она ждала результаты обследования, ее состояние стало ухудшаться: у девушки появились проблемы со сном и аппетитом. На четвертый день врачи сообщили, что тест дал положительный результат. К тому моменту к симптомам Ширсель добавились одышка и тошнота, а температура поднялась до 39 градусов по Цельсию. «День пятый. Ситуация становится все хуже и хуже. Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо», — призналась она.
Американка отметила, что на шестой день она с трудом могла передвигаться по дому. Только тогда она позвонила в скорую, которая отвезла ее в отделение неотложной помощи. Последующие пять дней девушка провела под присмотром докторов. По ее словам, она обильно потела и по-прежнему не могла есть.
«Не надо думать, что вы неуязвимы, если вам около 20 лет. Просто посмотрите на меня», — призвала Ширсель. За несколько дней ее публикация стала вирусной и собрала сотни тысяч лайков. В комментариях люди поблагодарили ее за то, что она поделилась своей историей. Некоторые юзеры рассказали о том, как они перенесли коронавирус. Другие, в свою очередь, пожелали автору поста скорейшего выздоровления.
Ранее жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за болезни COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на видео и рассказала о том, как протекает болезнь.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 737 тысяч. Скончались больше 35 тысяч человек, 156,5 тысячи выздоровели. Большинство инфицированных зафиксировано в США (143 тысячи), Италии (97,7 тысячи) и Испании (85,2 тысячи).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения