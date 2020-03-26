Врач рассказала о переполненной реанимации с молодыми больными коронавирусом

Британская врач и член парламента Розена Эллин-Хан (Rosena Allin-Khan) описала ситуацию, которая сложилась в ее лондонской больнице из-за эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Ее рассказ опубликовало издание The Guardian.

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По словам Эллин-Хан, она 15 лет работает в отделении неотложной помощи, но никогда не видела ничего подобного. «Мы наблюдаем явный рост числа пациентов с симптомами респираторной инфекции, у которых находят COVID-19», — утверждает она. В воскресенье утром реанимационное отделение оказалось полностью заполнено тяжелыми больными, испытывающими проблемы с дыханием. Из-за отсутствия мест взрослых пациентов стали класть в педиатрическую реанимацию.

Эллин-Хан отмечает, что коронавирусная инфекция угрожает не только старикам. «Мы видим молодых людей, которые были совершенно здоровы, а теперь лежат в больнице. Некоторым из них меньше 40, но они нуждаются в искусственной вентиляции легких, чтобы выжить», — рассказывает она. Некоторые симптомы COVID-19 также оказались для британских медиков сюрпризом. В частности, некоторые пациенты жалуются на боль в брюшной полости.

Эллин-Хан опасается, что эпидемия приведет к нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких, с которой уже столкнулись врачи в Италии. Несмотря на это, многие британцы по-прежнему не осознали, насколько важно избегать контактов с другими людьми, и легкомысленно относятся к карантинным мерам, которые рекомендуют власти.

«Кое-кто считает их чем-то вроде отпуска, хотя без мер по ограничению контактов нам грозит катастрофа, — говорит она. — В ближайшие недели придется решать, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких, а кому нет. Спасать будут молодых людей, которые сейчас гуляют и развлекаются, которые игнорируют советы. И это значит, что чьей-то маме аппарата может и не хватить».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 19,6 тысячи человек, выявлено 436 тысяч случаев заражения, из них 111,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. В Великобритании заболевание выявили у восьми тысяч человек, 423 пациента погибли.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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