Коронавирус на полгода разлучил врача с больным раком сыном

Анестезиологу из больницы английского города Фраймли пришлось на полгода разлучиться с больным раком сыном ради лечения зараженных коронавирусом пациентов. Об этом он рассказал 22 марта на своей странице в Facebook.

Ник Деннисон (Nick Dennison) отметил, что на прошлой неделе всех анестезиологов его больницы перевели в отделение интенсивной терапии. «Мы должны будем ввести тяжело больным пациентам анестезию и подключить их к аппаратам жизнеобеспечения и искусственной вентиляции легких, — написал он в публикации. — Реанимация уже переполнена больными COVID-19, которые подключены к этим аппаратам. Как правило, в нашей больнице примерно от четырех до десяти пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас ожидается, что 80 больным потребуется это оборудование».

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Врач подчеркнул, что многие зараженные коронавирусом пациенты в результате умрут. «Это будут пожилые люди, которым за 70 лет. Но, вне всяких сомнений, также умрут и пациенты в возрасте 30-40 лет, — заверил он. — Несмотря на это, люди продолжают ходить в пабы, офисы по-прежнему работают, общественные мероприятия и детские вечеринки не отменяются. Все это должно закончиться. Это ваша социальная ответственность — соблюдать дистанцию и находиться в изоляции. Ваши действия могут предотвратить дальнейшее распространение болезни».

Затем Деннисон поделился личными переживаниями. Он рассказал, что его трехлетний сын болеет раком и сейчас проходит курс химиотерапии. По его словам, коронавирус нового типа представляет большую угрозу для жизни его ребенка. «Поскольку я буду контактировать с больными, я вынужден покинуть дом, чтобы обезопасить сына от заражения, — пояснил он. — Мне пришлось сделать непростой выбор: спасать жизни незнакомых мне людей или находиться рядом с сыном, который борется с раком. Я надеюсь, ему удастся справиться с болезнью».

Анестезиолог решил заниматься лечением пациентов, а сына оставить под присмотром жены и других членов его семьи. «Вскоре я перееду в дом на колесах и не увижусь с сыном следующие полгода. Еще раз прошу вас: САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ», — закончил свое сообщение британец. Его публикация стала вирусной и за несколько дней собрала более 56 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев со словами поддержки.

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