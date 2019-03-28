Смертельно больной отец отказался от госпитализации ради свадьбы дочери

Фотография невесты в подвенечном платье, склонившейся над смертельно больным отцом перед свадьбой, стала вирусной в социальной сети. Историю снимка рассказал таблоид AsiaOne.

«Одна из тех душераздирающих сцен, когда отец с четвертой стадией рака отказывается от госпитализации только ради того, чтобы присутствовать на свадьбе дочери», — подписали фотографию, опубликованную во вторник, 26 марта, в группе фотостудии Happy Smile Studio на Facebook.

По словам владелицы студии Джесси Тезоро (Jessie Tesoro), фотография была сделана одним из ее фотографов на церемонии бракосочетания Криса и Херлин Думэгин (Kris и Herlyn Dumaguin). Отец невесты мечтал самостоятельно проводить дочь к алтарю, однако в день свадьбы слег из-за болезни.

Тесоро вспоминает, как у входа в церковь стояла припаркованная машина, где находился отец Херлин. За несколько минут до начала венчания женщина подошла к отцу и, поцеловав, спросила: «Пап, я сейчас выйду замуж, хорошо?». Мужчина собирался потанцевать с невестой, но не смог из-за своего состояния. Его подменила жена.

В середине марта сообщалось о британке, которая обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. Невеста очень надеялась, что мать доживет до свадьбы, назначенной на август 2019 года, но женщина скончалась в 2017-м. Спустя время 38-летняя девушка получила посылку с туфлями, на подошвах которых и было послание.

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