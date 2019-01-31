Бизнесмен сбежал от полиции ради встречи с тяжелобольным сыном

Бизнесмен из Китая сбежал из-под стражи, чтобы повидать тяжелобольного сына. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

34-летний Леон Ли Лихуа (Leon Li Lihua) приехал в Гонконг, чтобы получить американскую визу и отвезти больного ребенка в США на лечение. Для этого он использовал поддельные документы, из-за которых в ноябре 2018 года попал под арест.

Находясь под стражей, Леон Ли пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в местный госпиталь. Там он попросился в уборную, чтобы незаметно выбраться из здания. По словам адвоката задержанного, он совершил побег, поскольку один из его четверых детей страдает тяжелой формой эпилепсии.

В суде в среду, 30 января, Леон Ли признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения — побег из-под стражи и оказание сопротивления сотрудникам полиции. Он также подтвердил, что действительно использовал поддельное удостоверение личности и находился в бегах.

Леон Ли утверждает, что нарушил закон «в надежде спасти сына». В результате судебное разбирательство отложили до 8 февраля 2019 года для пересмотра дела и смягчения приговора.

В октябре 2018 года сообщалось о курьере из США, который привез смертельно больному мужчине его любимую пиццу из соседнего штата. Ради этого водителю пришлось проехать 362 километра. Семья болеющего раком Рича Моргана (Rich Morgan) тепло поблагодарила курьера и назвала привезенную им пиццу «лучшей в мире».

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