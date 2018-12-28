Донор органов спасла женщину и позволила ей завести ребенка

После рождения ребенка британка рассказала, что во время беременности отправила письмо с благодарностью родственникам спасшего ее донора органов. Об этом пишет Daily Mirror.

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Два года назад Элли Лэйси (Ellie Lacey) сразила внезапная печеночная недостаточность. Чтобы спасти ей жизнь, понадобилась трансплантация. Печень взяли у пожилой женщины, которая недавно скончалась. Перед смертью она стала донором органов.

В 2018 году Лэйси узнала, что беременна, и решила рассказать об этом семье женщины, благодаря которой осталась жива. «Через семь месяцев после того, как стало известно о беременности, я набралась храбрости и написала ее семье, — вспоминает она. — Я объяснила, что она оставила нам наследие на всю жизнь, и стала моей героиней».

По словам Лэйси, она не сразу решилась завести ребенка из-за риска осложнений после пересадки печени. «Но я поклялась, что, побывав на пороге смерти, стану жить на всю катушку, — говорит она. — Не только ради себя самой, но и ради моего донора».

В мае сообщалось, что в американском городе Рейнолдсбург, штат Огайо, учительница пожертвовала почку больной школьнице. 10-летняя Ива Эванс с 2017 года страдала от почечной недостаточности. Учительница предложила помощь, когда узнала, что родственники девочки ищут донора.

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