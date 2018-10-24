Из жизни
 
Последние новости
Патрушев назвал причину бойни в колледже Керчи
Давление в Москве достигнет дна 
Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия
Москвичей лишат «жизнерадостного» полнолуния 
В Китае построят второй «Титаник»
Приложение Google разорило пользователей
Депутат Рады обвинил Украину в дискриминации крымчан
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
Россиянам рассказали о вероятности появления террористов в Сибири
Новости партнеров

Больная раком мать пожертвовала жизнью ради новорожденной дочери

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Великобритании, сознательно отказавшая лечиться от рака во время беременности, умерла. Об этом сообщает The New York Post.

В 2014 году Джемма Наттолл (Gemma Nuttall) узнала, что у нее рак яичника, будучи на четвертом месяце беременности. Для того, чтобы начать лечение, в которое входила и химиотерапия, британке необходимо было прервать беременность. Но Наттолл решила пожертвовать собой ради дочери.

За девять месяцев беременности опухоль сильно увеличилась, и врачи были вынуждены сделать кесарево сечение перед тем, как начать удаление опухоли.

«Они держали ее в сознании, чтобы она смогла увидеть свою маленькую прекрасную дочь Пенелопу, провести ее в мир», — говорится в описании страницы GoFundMe, созданной матерью Наттолл, Хелен Спротс (Helen Sproates).

Удаление опухоли после родов прошло успешно, но в апреле 2016 года врачи обнаружили у Наттолл рак мозга и рак легких. Для сбора денег на лечение девушки была создана страница на GoFundMe. В кампании оказала помощь голливудская актриса Кейт Уинслет, в результате чего было собрано 440 тысяч долларов.

В начале 2018 года исследование показало, что в теле британки нет раковых опухолей. Тем не менее, в середине года врачи вновь обнаружили новообразования, на этот раз в позвоночнике, мозге и легких. Эти опухоли оказались неоперабельными, и женщина умерла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mom, 29, who delayed cancer treatment to deliver her baby dies
Смертельно больной ветеран распродал пожитки ради денег на похороны
Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0523 октября

Королева Монако

Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
06:31Сегодня

У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном

18:2823 октября

Богатый жених предложил возлюбленной руку, сердце и Lamborghini и опозорился

20:1123 октября

Бобр обрушил дерево на яхту с людьми

Из жизни00:0312 октября

Тяжелая рука

Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
21:0023 октября

Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ

15:2923 октября

Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов

14:3623 октября

Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

Из жизни00:0521 октября

Похитители «Рождества»

Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
17:0523 октября

Шорох на концерте спровоцировал драку ценителей классической музыки

13:2723 октября

Жена травила, взрывала, топила и в итоге застрелила мужа

08:3823 октября

Подросток голыми руками отбил мать от насильника

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
Святика еще можно спасти
Этот малыш истекает кровью. Ему необходима срочная пересадка костного мозга
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
 
Глава МЧС предложил взыскивать с рыбаков на льдинах затраты на их спасение
Патрушев назвал причину бойни в колледже Керчи
Все материалы
Мир
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Американец потрогал женщину за интимные места и оправдался словами Трампа
Трамп оценил попытки саудовских дипломатов замести следы убийства
В США на ядерном объекте сработала аварийная сигнализация
США внесли саудитов в «список Магнитского» из-за убийства Хашкуджи
Польша открестилась от американских ракет на своей территории
Трамп ответил Путину на предложение о встрече
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
На Западной Украине вспыхнула эпидемия кори
Депутат Рады обвинил Украину в дискриминации крымчан
В Киеве распекли «мерзкую пропагандистку» Скабееву и потребовали для нее санкций
Умершую россиянку попытались выдать за живую и переправить на Украину
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Найдены доказательства использования детского рабства крупными компаниями
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Фонд «Вольное Дело» поддержал постановку спектакля школы-студии МХАТ
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Опт уходит в сеть
Маркетплейсы поторгуются с друзьями
Власти возьмутся за цены на хлеб
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянам рассказали о вероятности появления террористов в Сибири
Российский депутат пошел под суд за расстрел крестного отца
Уходящие от погони чиновник и депутат выкинули на трассу крупную взятку
В Москве нелегальный торговец овощами облил кипятком полицейского
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Предсказано существование экзотических «частиц» размером со звезду
Выявлен способ затормозить старение мозга
В России нашли способ гарантированного уничтожения США
Игра «Дока 2» появилась в Google Play
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
В обрушении эскалатора в римском метро обвинили российских фанатов
ЦСКА без Акинфеева крупно проиграл в Лиге чемпионов
Появилось видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Возросло число раненых при аварии эскалатора в римском метро
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Лобода попала в больницу из-за проблем с почками
В Москве госпитализировали певицу Лободу
Запрещенный в России фильм выдвинули на европейский «Оскар»
24-летний рэпер рассказал о жестокости Сталина и пригласил Путина на концерт
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Девушка задрала юбку в мечети ради фото
Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Роналду пришел к журналистам в часах за полтора миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро
В Китае построят второй «Титаник»
Россияне пострадали при аварии эскалатора в римском метро
Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном
Богатый жених предложил возлюбленной руку, сердце и Lamborghini и опозорился
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
Все материалы
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Rolls-Royce совместил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
Электрокары Dyson будут собирать в Сингапуре
Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Сваха из «Давай поженимся» переехала в коттедж с гольф-полем и спа-центром
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Самое страшное здание Москвы начали сносить
В Москве построят стеклянный мост
Все материалы