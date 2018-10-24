Больная раком мать пожертвовала жизнью ради новорожденной дочери

Жительница Великобритании, сознательно отказавшая лечиться от рака во время беременности, умерла. Об этом сообщает The New York Post.

В 2014 году Джемма Наттолл (Gemma Nuttall) узнала, что у нее рак яичника, будучи на четвертом месяце беременности. Для того, чтобы начать лечение, в которое входила и химиотерапия, британке необходимо было прервать беременность. Но Наттолл решила пожертвовать собой ради дочери.

За девять месяцев беременности опухоль сильно увеличилась, и врачи были вынуждены сделать кесарево сечение перед тем, как начать удаление опухоли.

«Они держали ее в сознании, чтобы она смогла увидеть свою маленькую прекрасную дочь Пенелопу, провести ее в мир», — говорится в описании страницы GoFundMe, созданной матерью Наттолл, Хелен Спротс (Helen Sproates).

Удаление опухоли после родов прошло успешно, но в апреле 2016 года врачи обнаружили у Наттолл рак мозга и рак легких. Для сбора денег на лечение девушки была создана страница на GoFundMe. В кампании оказала помощь голливудская актриса Кейт Уинслет, в результате чего было собрано 440 тысяч долларов.

В начале 2018 года исследование показало, что в теле британки нет раковых опухолей. Тем не менее, в середине года врачи вновь обнаружили новообразования, на этот раз в позвоночнике, мозге и легких. Эти опухоли оказались неоперабельными, и женщина умерла.

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