Курьер доставил любимую пиццу умирающему больному за сотни километров

В США курьер привез смертельно больному мужчине его любимую пиццу из соседнего штата. Как сообщает информационный портал WJBK, ради этого водителю пришлось проехать 362 километра.

Страдающий от рака в терминальной стадии житель города Индианаполис, штат Индиана, Рич Морган (Rich Morgan) собирался в последний раз съездить с женой в любимую пиццерию в городе Батл Крик, штат Мичиган. Однако состояние мужчины резко ухудшилось, его пришлось поместить в хоспис.

Тесть Моргана втайне от него позвонил в пиццерию и описал ситуацию, несмотря на то, что знал, что в ресторане нет доставки, тем более на такое расстояние. Трубку взял 18-летний работник пиццерии Долтон Шэффар (Dalton Shaffer). Он выслушал историю мужчины и решил помочь ему.

Шэффер приготовил пиццу с грибами и пепперони, погрузил в собственный автомобиль и поехал к хоспису Моргана после работы. Курьер смог доехать до Морганов только к половине третьего ночи. Семья предложила ему переночевать, но он отказался, объяснив, что ему надо возвращаться, чтобы не опоздать на свою смену.

«Вся семья вышла и обняла меня. Это было здорово — выражения их лиц и все такое», — признался журналистам курьер.

Семья Морганов тепло поблагодарила Шеффара и назвала привезенную им пиццу «лучшей в мире».

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