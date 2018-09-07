Блудный сын объявился после просьбы умирающей матери

В Китае прекративший общаться с семьей мужчина связался с умирающей матерью и выполнил ее последнее желание. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Несколько недель назад китаянка Лю Синьи написала публичное письмо, в котором попросила объявиться пропавшего 32-летнего сына Яна Жэньжуна. Как отмечает издание, у женщины терминальная стадия рака матки, но она отказывалась продолжать химиотерапию, так как не видела смысла бороться за жизнь без своего ребенка рядом.

Мужчина увидел послание и связался с матерью по телефону спустя девять лет молчания. Ян пообещал ей приехать и сейчас находится на пути в шанхайскую больницу. После его звонка Лю продолжила лечение.

«Я постоянно хотел вернуться домой, но бедность не позволяла мне сделать это», — признался Ян.

Когда-то он стал рекордсменом по количеству баллов на выпускном экзамене в родном городском округе Цзюцзян. После этого в 2003 году он поступил в престижный Бэйханский университет в Пекине на факультет авиастроения, регулярно звонил семье и приезжал домой на каникулы.

Однако спустя пять лет мать во время визита к сыну узнала, что он не смог доучиться. Ян поклялся родителям, что пересдаст экзамены, но спустя несколько месяцев его отцу позвонили из банка и сообщили о долге сына в 30 тысяч юаней (около 302,2 тысячи рублей). Он выплатил деньги, но попросил Яна, который постоянно менял подработки, найти себе постоянную работу.

В марте 2009 года отец снова позвонил сыну, но тот отказался разговаривать. Вместо этого Ян отправил сообщение, в котором говорилось, что он живет в Пекине, и у него все хорошо. Родители безуспешно искали его в течение нескольких лет. Полиция смогла узнать только то, что он жил в Пекине, а в 2017 году переехал в город Сиань, провинция Шэньси, где устроился работать в отель.

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