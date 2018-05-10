Мечтавший умереть 104-летний ученый умер под музыку

Ученый из Австралии Дэвид Гудолл (David Goodall) ушел из жизни с помощью процедуры эвтаназии в швейцарской клинике, тем самым исполнив свое заветное желание. Об этом сообщил новостной портал 9news.

Мужчина скончался 10 мая в кругу семьи. Он умирал под Девятую симфонию Бетховена — такое пожелание Гудолл сам высказал накануне эвтаназии. Сотрудники клиники подтвердили, что ученый «ушел из жизни спокойно». Полицейские и коронеры проверят, насколько корректно была проведена процедура.

В поездке мужчину сопровождал Филип Ничке, глава группы Exit, выступающей за легализацию эвтаназии, членом которой был и покойный Гудолл. Перед процедурой австралийца осмотрели два врача, один из которых был психиатром, чтобы убедиться в серьезности и добровольности его намерений.

Материалы по теме «Через 15 секунд вы умрете» Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств

На своей последней пресс-конференции Гудолл выразил надежду, что его пример заставит людей пересмотреть взгляды на легализацию эвтаназии. «Люди в моем возрасте или даже младше должны иметь право выбрать смерть, когда пришло подходящее время», — заявил он.

Самый старый ученый Австралии загадал побыстрее умереть на свой 104-й день рождения в начале апреля. Гудолл заявлял, что хотел бы сделать это на родине, но в стране эвтаназия разрешена лишь в одном штате и только для смертельно больных людей. Ему пришлось собирать деньги посредством краудфандинга на поездку в Швейцарию вместе с семьей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!