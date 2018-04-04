Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть

Австралиец Дэвид Гудолл (David Goodall) отпраздновал 104-й день рождения и пожелал умереть. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый отметил праздник вместе с семьей и друзьями в доме дочери и задул фигурную свечу на торте. Однако его желание сложно назвать праздничным. «Я загадал побыстрее умереть», — признался он. Гудолл также отметил, что хотел бы быть на 20 или 30 лет моложе.

Он объяснил свое желание ухудшением здоровья: из-за плохого зрения мужчина не может читать электронную почту и поэтому лишился возможности заниматься научной работой. Также Гудолл перестал ездить на работу из-за последствий сердечного приступа. Когда у него случился удар, его частично парализовало, и он пролежал двое суток на полу собственного дома, пока уборщик не обнаружил его.

Гудолл уже двадцать лет состоит в группе, выступающей за легализацию эвтаназии. Мужчина считает, что «как только человек преодолел средний возраст, у него должны оставаться все гражданские права, в том числе право на смерть».

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