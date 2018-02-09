Дед-долгожитель узнал свой возраст и расстроился

Pinball Wiz / YouTube

На YouTube набирает популярность видеоролик, герой которого забыл, сколько ему лет. С помощью сына пожилой мужчина смог угадать свой возраст, однако реальная цифра его раздосадовала.

«Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро», — возмутился отец автора ролика. Тем не менее зрители назвали мужчину очень активным и веселым для своего возраста. «Я надеюсь, что останусь в таком же здравом рассудке, когда доживу до его лет», — восхищаются в комментариях. Другие шутят, что мужчина до сих пор в хорошей форме, потому что вел холостяцкий образ жизни.

Менее чем за двое суток видео на канале Pinball Wiz просмотрели почти 650 тысяч раз. Более 13 тысяч человек поставили отметку «Мне нравится».

В январе в сети прославился одинокий японец, который прокатил подругу из снега на велосипеде. Комментаторы поддержали мужчину, назвали задумку интересной и поинтересовались, целовался ли onigirishouta со снежной подругой.

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