Однорукий парень показал фокус с кулаком во рту и прославился в сети

В сети набирает популярность видео, на котором молодой человек якобы глотает собственный кулак. Трюк опубликован на Reddit.

Пост под названием «Давай я покажу тебе фокус» (Let me show you a trick) за пять часов собрал почти сто тысяч «плюсов». Самоирония парня восхитила пользователей: «Фантастика», «Это весело!», «Чувак лучший», — комментируют они.

Некоторых тред навел на философские размышления, как бы они поступили, если бы их заставили выбирать между наличием кистей рук и крупной суммой денег. «Что бы вы предпочли: десять тысяч долларов ежемесячного дохода или есть свои руки?

Подумайте очень тщательно», — спросил один из юзеров. «Я выбираю оба варианта. Прежде чем вы скажете, что так нельзя, подумайте, как трудно будет остановить меня от поедания рук с таким уровнем моей финансовой свободы», — парировали ему в ответ.

Многим пользователям видео навеяло воспоминания об известном анимационном ролике о ламах в шляпах, где один из героев заявлял, что хочет «кушать руки».

