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06:19, 11 мая 2024Мир

В США призвали к принятию трудных решений по Украине ради мира

The Hill: Запад и Киев должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией

Фото: Toby Melville / Reuters

Соединенным Штатам Америки необходимо как можно скорее прийти к мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на все сопутствующие «трудные решения». С таким призывом выступил в материале для газеты The Hill аналитик Марк Эпископос.

Как утверждает автор статьи, скорейшее разрешение конфликта позволит избежать «худших исходов позднее». Эксперт считает, что дальнейшие попытки нанести РФ военное поражение бессмысленны.

«Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году», — отметил Эпископос.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Маргарита Пименова
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