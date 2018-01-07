Турок с дубинкой устроил у дымохода засаду на Санта-Клауса

В турецких и греческих социальных сетях появилось вирусное видео, на котором турецкий мусульманин, стоя на крыше собственного дома, караулит Санта-Клауса, чтобы привести его к «правильной вере» при помощи дубинки. Видео в воскресенье, 7 января, опубликовано в Telegram-канале 4chan.

Говоря на камеру, мужчина заявляет, что будет ждать ночи, чтобы побить святого Василия (греческий аналог Санта-Клауса) и убедить его стать мусульманином.

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