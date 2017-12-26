Санта-Клаус сделал селфи в костюме Gucci

Компания Alvanon и бруклинский художник Леланд Фостер создали серию рисунков Санта-Клауса в современной одежде. Они предложили варианты того, как мог бы выглядеть сказочный персонаж Санта-Клаус сегодня. Зарисовки опубликовало издание Fashion United.

На одном из рисунков Санта изображен в красном клетчатом костюме с расписным воротником от Gucci. В руках он держит смартфон. В других вариациях на нем надеты джинсы и куртка Calvin Klein, костюм Louis Vuitton и сумка Supreme, пальто Raf Simons и спортивный костюм, кроссовки и шарф от Vetements.

Изображение: Alvanon / Leland Foster 1 /5

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Также отмечается, что Санте пришлось бы носить одежду plus size, а в настоящий момент рынок мужской одежды больших размеров оценивается в один миллиард долларов. Ученые обращают внимание, что со временем мужчины становятся все крупнее.

Ранее сообщалось, что итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», снял на видео «буксировку» красного Rolls-Royce надувным оленем. Сам он вышел из машины в костюме Санта-Клауса и станцевал под песню Last Christmas.

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