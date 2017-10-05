Любителям часов предложили выбрать между Сантой на скутере и в килте

Швейцарский часовой бренд Swatch впервые за свою историю предложил клиентам самостоятельно выбрать дизайн часов с новогодней тематикой. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

На аксессуаре точно будет изображен Санта-Клаус. Среди вариантов — сказочный герой в килте и на скутере. Выбранная в результате голосования модель будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 1,5 тысячи штук.

Изображение: Swatch

«Впервые в истории существования Swatch дарит возможность своим поклонникам решить, каким будет дизайн новогодних часов. Голосование за лучший образ Санты проходит до 14 октября», — рассказали в компании. Собравший наибольшее количество голосов дизайн будет объявлен 16 октября.

Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Основан Николасом Джорджем Хайеком в 1983 году. Хайек расшифровывал название бренда как the second watch — «вторые часы», повседневная модель.