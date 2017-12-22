Исламисты Индонезии пригрозили покарать Санта-Клаусов

Полицейское управление Индонезии призывает мусульман не устраивать рейдов по заведениям, в которых сотрудники, исповедующие ислам, обязаны носить рождественские предметы одежды. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает The Telegraph.

Активисты индонезийской общественная организация «Фронт защиты ислама» на этой неделе предупредили, что будут проводить зачистки заведений, владельцы которых принуждают сотрудников-мусульман надевать рождественскую атрибутику. Это противоречит фетве, принятой год назад исламским советом Индонезии: в ней говорится, что это нарушает права мусульман.

«Мы будем устраивать рейды, чтобы не допустить нарушения фетвы и полиция будет нам в этом помогать», — заявил глава «Фронта» в Джакарте.

Начальник национальной полиции в ответ призвал исламистов не вершить самосуд и уважать другие религии и их право отмечать свои праздники. Власти страны направят 90 тысяч полицейских на борьбу с беспорядками во время новогодних праздников для предотвращения погромов.

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Индонезия — страна с крупнейшим в мире мусульманским населением, в которой главенствует светская власть, а конституция гарантирует гражданам свободу вероисповедания. Христиане составляют 10 процентов населения. При этом празднование Рождества и Нового года привлекают в столицу государства Джакарту множество туристов.

В этом году «Фронт» в очередной раз потребовал от правительства Джакарты запретить празднования. В прошлом году сторонники Фонда защиты ислама и ультра-консервативные исламистские правительственные организации уже инициировали крупные демонстрации против заявлений политиков-христиан, а также совершали налеты на торговые центры, в которых мусульман обязывали надевать колпаки Санта-Клауса.

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