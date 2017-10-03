Мусульмане пришли в ярость от приложения по поиску дополнительных жен

Жители Индонезии выразили недовольство появлением нового приложения для знакомств, которое предлагает найти «еще одну жену». Об этом сообщает The Independent.

Разработчик приложений Линду Пранаяма (Lindu Pranayama) предложил индонезийцам, большинство из которых исповедует ислам, с помощью сервиса AyoPoligami связаться с женщинами, которые «мечтают о большой семье».

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В Индонезии многоженство считается законным, но мужчина обязан получить согласие от первой жены и официальное разрешение суда, прежде чем привести в семью еще одну женщину. Всего один житель имеет право максимум на четырех жен. Местные активисты заявляют, что мужчины повсеместно подделывают разрешения.

Приложение было загружено более 10 тысяч раз, но оказалось, что большинство мужчин бросились искать новых жен незаконно. Из-за волны критики создатель сервиса пообещал выпустить новую версию с более строгими правилами: пользователи будут обязаны предоставить идентификационную карточку, информации о семейном положении и письменное одобрение от уже имеющихся жен.