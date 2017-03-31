Тысячи мусульман в Джакарте потребовали отставки губернатора-христианина

Тысячи мусульман вышли на улицы столицы Индонезии Джакарты, требуя, чтобы губернатор города — Басуки Чахая Пурнама —ушел в отставку. Видео с места событий публикует Ruptly.

Ранее политика обвинили в оскорблении ислама. В сентябре прошлого года во время предвыборной кампании он позволил себе высказывания, которые многие мусульмане сочли богохульством. В частности, Пурнама обвинил своих оппонентов в том, что они ссылаются на определенную суру из Корана, в которой говорится, что исповедующие ислам не должны выбирать себе лидеров из числа немусульман. Впоследствии политик извинился за свои слова. Однако высказывания вызвали возмущение как со стороны радикальных, так и со стороны умеренных последователей пророка Мухаммеда.

В Индонезии, где свыше 87 процентов населения составляют мусульмане, за оскорбление чувств верующих грозит до пяти лет тюрьмы.

Пурнама занял свой пост в 2014 году, после того как бывший губернатор Джоко Видодо стал президентом Индонезии. Исповедующий христианство Пурнама стал первым представителем китайского этнического меньшинства и первым немусульманином, занявшим пост губернатора.