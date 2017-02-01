В Индонезии сочли грехом распространение фейковых новостей

Совет улемов Индонезии планирует в ближайшее время издать фетву против распространения фальшивых новостей. Об этом сообщает Reuters.

«Мы выпустим ее как можно скорее, потому что ситуация пугающая, — объяснил председатель совета Мааруф Амин. — Надеемся, что по крайней мере мусульмане больше не будут распространять фальшивки».

Совет улемов в целом стоит на умеренных позициях. Его решения не являются юридически обязательными, но, как правило, воспринимаются частью мусульман как руководство к действию.

Причиной издания фетвы стала ситуация, сложившаяся вокруг губернатора столицы страны Джакарты — Басуки Тжахаджи Пурнамы, христианина по вероисповеданию. Массовые протесты против него продолжаются уже три месяца. Поводом для недовольства сотен тысяч мусульман, как предполагается, стал появившийся в соцсетях ролик, опубликованный неизвестными противниками губернатора, добавившими к невинному видео субтитры, где содержались ложные обвинения. Этого хватило для того, чтобы вызвать возмущение толпы.

Народные волнения использовали в своих целях два противника Пурнамы: они оба являются мусульманами и намерены побороться за пост губернатора на выборах, которые пройдут 15 февраля.

Все попытки президента Джоко Видодо успокоить страсти ни к чему не привели. Лидер государства попросил пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию, а члены правительства даже организовали встречу с представителями Facebook, чтобы вместе решить, как справиться с проблемой.

